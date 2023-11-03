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Виллы в Лахти, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла в Lahden seutukunta, Финляндия
Вилла
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 230 м²
Южная Финляндия 38 км от г.Лахти Вилла на своём острове Элитная вилла-…
€2,95 млн

Параметры недвижимости в Лахти, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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