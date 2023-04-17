Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Южной Финляндии
  5. Lahden seutukunta

Купить недвижимость возле озера в Лахти, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Лахти, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти