Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Южной Финляндии
  5. Lahden seutukunta
  6. Дома

Купить дом в Лахти, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 110,000
Частный дом в Лахти! В доме гостиная, три спальни и сауна. Участок в собственности 900м2 с с…
Дом 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² 2/2 Этаж
€ 118,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Лахти, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти