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Купить недвижимость возле озера в Lahden seutukunta, Финляндия

Хейнола
17
Лахти
12
Heinolan kirkonkylae
9
Холлола
4
Настола
3
Сюсмя
3
Salpakangas
1
Vaeaeksy
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 3 спальнив Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Lahden seutukunta, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитное
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