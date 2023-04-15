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Купить коттедж возле озера в Lahden seutukunta, Финляндия

Холлола
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Lahden seutukunta, Финляндия

недорогая
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