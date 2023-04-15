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Купить квартиру возле озера в Lahden seutukunta, Финляндия

Хейнола
17
Лахти
10
Heinolan kirkonkylae
8
Настола
3
Salpakangas
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Vaeaeksy
1
Сюсмя
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Хартола
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Lahden seutukunta, Финляндия

недорогая
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