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Дома в Kyroenmaan seutukunta, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лайхиа, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лайхиа, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€199,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 5 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Лайхиа, Финляндия
Дом 5 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Лайхиа, Финляндия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€147,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kyroenmaan seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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