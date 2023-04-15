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Купить дом в Кюменлааксо, Финляндия

Район Котка-Хамина
11
Район Коувола
11
Котка
6
Jaala
4
Виролахти
1
Куусанкоски
1
22 объекта найдено
Дом 3 спальнив Pihkoo, Финляндия
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Klamila, Финляндия
Дом 3 спальни
Klamila, Финляндия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 182 м² 1/1 Этаж
€ 425,000
Дом для постоянного проживания в Кламила. Год постройки 2014. Каменный дом в непосредственно…
Таунхаусв Siikava, Финляндия
Таунхаус
Siikava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Домв Ummeljoki, Финляндия
Дом
Ummeljoki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Домв Ummeljoki, Финляндия
Дом
Ummeljoki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 3 спальнив Metsaekulma, Финляндия
Дом 3 спальни
Metsaekulma, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Kaerenkulma, Финляндия
Дом
Kaerenkulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Домв Rautjaervi, Финляндия
Дом
Rautjaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 4 спальнив Siikava, Финляндия
Дом 4 спальни
Siikava, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² 2/2 Этаж
€ 395,000
Дом на берегу озера Pyhäjärvi в Яала г. Коувола. Участок - 2850м2. Живописный вид из окон на…
Домв Ummeljoki, Финляндия
Дом
Ummeljoki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Siikava, Финляндия
Таунхаус
Siikava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Од…
Дом 2 спальнив Parikka, Финляндия
Дом 2 спальни
Parikka, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м² 1/2 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Karhula, Финляндия
Дом 2 спальни
Karhula, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/2 Этаж
€ 94,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Keltti, Финляндия
Дом
Keltti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Домв Ummeljoki, Финляндия
Дом
Ummeljoki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 4 спальнив Kaerenkulma, Финляндия
Дом 4 спальни
Kaerenkulma, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 1/1 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Pihkoo, Финляндия
Дом 1 спальня
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 1/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Kaerenkulma, Финляндия
Дом 3 спальни
Kaerenkulma, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Siikava, Финляндия
Таунхаус
Siikava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 5 спаленв Keltti, Финляндия
Дом 5 спален
Keltti, Финляндия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 186 м² 3/3 Этаж
€ 217,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Siikava, Финляндия
Таунхаус
Siikava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дв…
Домв Kaarniemi, Финляндия
Дом
Kaarniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! До…

Параметры недвижимости в Кюменлааксо, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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