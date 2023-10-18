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Коттеджи в Кюменлааксо, Финляндия

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4 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с холодильником, с плитой, с vid na more в Пюхтяа, Финляндия
Коттедж 2 спальни с холодильником, с плитой, с vid na more
Пюхтяа, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€65,000
Коттедж в Район Коувола, Финляндия
Коттедж
Район Коувола, Финляндия
Продаётся 2-х этажный коттедж с отдельной береговой сауной. Отопление электрическое. Своя ск…
Цена по запросу
Коттедж в Район Коувола, Финляндия
Коттедж
Район Коувола, Финляндия
Маленькая дача на острове в 5-10 минутах от материка по воде. За участком в 2000 м2 закрепле…
Цена по запросу
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€150,000

Параметры недвижимости в Кюменлааксо, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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