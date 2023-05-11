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Квартиры возле озера в Кюменлааксо, Финляндия

Район Коувола
40
Район Котка-Хамина
34
Котка
29
Коувола
4
Куусанкоски
4
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Vuolenkoski, Финляндия
Квартира 1 спальня
Vuolenkoski, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
€ 109,000

Параметры недвижимости в Кюменлааксо, Финляндия

недорогая
элитная
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