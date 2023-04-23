Дом 4 спальни Siikava, Финляндия 5 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² 2/2 Этаж

€ 395,000

Дом на берегу озера Pyhäjärvi в Яала г. Коувола. Участок - 2850м2. Живописный вид из окон на…