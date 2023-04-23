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Дома в Район Коувола, Финляндия

Jaala
4
Коувола
1
Куусанкоски
1
Элимяки
1
13 объектов найдено
Дом в Ummeljoki, Финляндия
Дом
Ummeljoki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Дом в Ummeljoki, Финляндия
Дом
Ummeljoki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 4 спальни в Siikava, Финляндия
Дом 4 спальни
Siikava, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² 2/2 Этаж
€ 395,000
Дом на берегу озера Pyhäjärvi в Яала г. Коувола. Участок - 2850м2. Живописный вид из окон на…
Дом в Ummeljoki, Финляндия
Дом
Ummeljoki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Siikava, Финляндия
Таунхаус
Siikava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Од…
Таунхаус в Jokela, Финляндия
Таунхаус
Jokela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Дом в Keltti, Финляндия
Дом
Keltti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Siikava, Финляндия
Таунхаус
Siikava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухко…
Дом в Ummeljoki, Финляндия
Дом
Ummeljoki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Keltti, Финляндия
Таунхаус
Keltti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дв…
Таунхаус в Siikava, Финляндия
Таунхаус
Siikava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом в Район Коувола, Финляндия
Дом
Район Коувола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Siikava, Финляндия
Таунхаус
Siikava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дв…

Параметры недвижимости в Район Коувола, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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