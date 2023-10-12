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Коттеджи возле озера в Район Коувола, Финляндия

Коувола
3
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Район Коувола, Финляндия
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Район Коувола, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€218,000

Параметры недвижимости в Район Коувола, Финляндия

недорогая
элитная
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