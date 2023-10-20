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Коттеджи в Район Коувола, Финляндия

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2 объекта найдено
Коттедж в Район Коувола, Финляндия
Коттедж
Район Коувола, Финляндия
Продаётся 2-х этажный коттедж с отдельной береговой сауной. Отопление электрическое. Своя ск…
Цена по запросу
Коттедж в Район Коувола, Финляндия
Коттедж
Район Коувола, Финляндия
Маленькая дача на острове в 5-10 минутах от материка по воде. За участком в 2000 м2 закрепле…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Район Коувола, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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