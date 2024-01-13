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Виллы в Район Котка-Хамина, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат без ремонта в Пюхтяа, Финляндия
Вилла 7 комнат без ремонта
Пюхтяа, Финляндия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 425 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€210,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Район Котка-Хамина, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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