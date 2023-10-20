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Коттеджи в Район Котка-Хамина, Финляндия

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с холодильником, с плитой, с vid na more в Пюхтяа, Финляндия
Коттедж 2 спальни с холодильником, с плитой, с vid na more
Пюхтяа, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€65,000
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хамина, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хамина, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€150,000

Параметры недвижимости в Район Котка-Хамина, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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