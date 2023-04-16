Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Южной Финляндии
  5. Район Котка-Хамина
  6. Квартиры

Купить квартиру в Котка, Финляндия

Квартира В архив
Очистить
39 объектов найдено
Квартирав Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира
Район Котка-Хамина, Финляндия
€ 22,468
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 2 спальнив Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 спальни
Район Котка-Хамина, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Kyminkartano, Финляндия
Квартира 1 спальня
Kyminkartano, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/2 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Parikka, Финляндия
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира 1 спальняв Pihkoo, Финляндия
Квартира 1 спальня
Pihkoo, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 74,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Petaejaesuo, Финляндия
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Kyminkartano, Финляндия
Квартира
Kyminkartano, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ста…
Квартирав Petaejaesuo, Финляндия
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира 1 спальняв Parikka, Финляндия
Квартира 1 спальня
Parikka, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 1/1 Этаж
€ 69,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира
Район Котка-Хамина, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 2 спальнив Karhula, Финляндия
Квартира 2 спальни
Karhula, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 3/3 Этаж
€ 52,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Kaarniemi, Финляндия
Квартира
Kaarniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! 2-к…
Квартирав Karhula, Финляндия
Квартира
Karhula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион!Д…
Квартира 1 спальняв Karhula, Финляндия
Квартира 1 спальня
Karhula, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 18,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Ylaenummi, Финляндия
Квартира 2 спальни
Ylaenummi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Karhula, Финляндия
Квартира
Karhula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Parikka, Финляндия
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Pihkoo, Финляндия
Квартира
Pihkoo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартирав Petaejaesuo, Финляндия
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 1 спальняв Karhula, Финляндия
Квартира 1 спальня
Karhula, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 2/2 Этаж
€ 39,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Karhula, Финляндия
Квартира
Karhula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Parikka, Финляндия
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион!Т…
Квартирав Karhula, Финляндия
Квартира
Karhula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартирав Parikka, Финляндия
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дву…
Квартира 1 спальняв Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 1 спальня
Район Котка-Хамина, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 5/5 Этаж
€ 96,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Parikka, Финляндия
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальняв Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 1 спальня
Район Котка-Хамина, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3/3 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Metsaekulma, Финляндия
Квартира 2 спальни
Metsaekulma, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 134,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Kyminkartano, Финляндия
Квартира
Kyminkartano, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартирав Kyminkartano, Финляндия
Квартира
Kyminkartano, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…

Параметры недвижимости в Котка, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти