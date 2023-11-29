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Коттеджи в Корсгольм, Финляндия

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта в Корсгольм, Финляндия
Коттедж 3 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта
Корсгольм, Финляндия
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€136,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Корсгольм, Финляндия
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Корсгольм, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€389,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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