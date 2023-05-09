Финляндия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Финляндии
Дом в Финляндии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Финляндии
Элитная недвижимость в Финляндии
Найти агента в Финляндии
Агентства недвижимости в Финляндии
Агенты в Финляндии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Финляндии
Ресторан, кафе
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Финляндии
Найти агента в Финляндии
Агентства недвижимости в Финляндии
Агенты в Финляндии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Южной Финляндии
Район Коувола
Keltti
Koria
Квартиры
Квартиры в Koria, Финляндия
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Таунхаус
Ветели, Финляндия
Цена по запросу
Дом 2 спальни
Saukkoriipi, Финляндия
5
1
95 м²
1/1
€ 90,731
Квартира
Kyminkartano, Финляндия
Цена по запросу
Таунхаус
Палтамо, Финляндия
Цена по запросу
Таунхаус
Сонкаярви, Финляндия
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Район Котка-Хамина, Финляндия
2
1
64 м²
5/5
€ 97,867
Квартира
Tuittula, Финляндия
Цена по запросу
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5
2
131 м²
2/2
€ 611,157
Квартира
Ристийярви, Финляндия
Цена по запросу
Дом
Peltosalmi, Финляндия
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3
1
77 м²
1/1
€ 68,303
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты