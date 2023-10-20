Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Конневеси
  5. Дома

Дома в Конневеси, Финляндия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 6/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€258,669
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта в Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта
Торнио, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,917
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Туусула, Финляндия
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Туусула, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€245,686
Таунхаус в Карстула, Финляндия
Таунхаус
Карстула, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Квартира в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира
Район Йоэнсуу, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В том …
Цена по запросу
Квартира в Кангасниеми, Финляндия
Квартира
Кангасниеми, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€288,631
Таунхаус в Рауталампи, Финляндия
Таунхаус
Рауталампи, Финляндия
Уютный и тихий жилой район без сквозного движения. Продаётся 1-к таунхаус со своим двором, п…
Цена по запросу
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дв…
Цена по запросу
Таунхаус в Сиеви, Финляндия
Таунхаус
Сиеви, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Цена по запросу
Квартира в Оривеси, Финляндия
Квартира
Оривеси, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Сра…
Цена по запросу
Квартира в Савонлинна, Финляндия
Квартира
Савонлинна, Финляндия
Возможно оформление на нескольких собственников!!! Возможно дистанционное проведение сделк…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти