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Коттеджи в Колари, Финляндия

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Колари, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Колари, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€425,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Колари, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Колари, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€415,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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