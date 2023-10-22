Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Кокемяки
  5. Дуплексы

Дуплексы в Кокемяки, Финляндия

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Каарина, Финляндия
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Каарина, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€319,231
Дом в Юливиеска, Финляндия
Дом
Юливиеска, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Цена по запросу
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемпеле, Финляндия
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемпеле, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€443,930
Таунхаус в Юука, Финляндия
Таунхаус
Юука, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Цена по запросу
Дом в Кеми, Финляндия
Дом
Кеми, Финляндия
Продаётся небольшой семейный дом в хорошем и тихом месте, где на протяжении многих лет произ…
Цена по запросу
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Oulun seutukunta, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Oulun seutukunta, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€94,772
Квартира в Рийхимяки, Финляндия
Квартира
Рийхимяки, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Дом в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€308,651
Дом 3 спальни в хорошем состоянии в Oulun seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии
Oulun seutukunta, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€368,213
Таунхаус в Район Коувола, Финляндия
Таунхаус
Район Коувола, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дв…
Цена по запросу
Квартира в Кеуруу, Финляндия
Квартира
Кеуруу, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти