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Коттеджи в Киттиля, Финляндия

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Киттиля, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Киттиля, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€239,000
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Киттиля, Финляндия
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Киттиля, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€69,000
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