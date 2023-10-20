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Виллы в Киркконумми, Финляндия

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Киркконумми, Финляндия
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Киркконумми, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€650,000
Realting.com
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