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Дома в Киркконумми, Финляндия

5 объектов найдено
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Киркконумми, Финляндия
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Киркконумми, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€338,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Киркконумми, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Киркконумми, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€448,000
Коттедж 2 спальни с холодильником, с плитой, с vid na more в Киркконумми, Финляндия
Коттедж 2 спальни с холодильником, с плитой, с vid na more
Киркконумми, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€630,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Киркконумми, Финляндия
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Киркконумми, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€650,000
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Киркконумми, Финляндия
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Киркконумми, Финляндия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€399,000
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