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Коттеджи в Киркконумми, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с холодильником, с плитой, с vid na more в Киркконумми, Финляндия
Коттедж 2 спальни с холодильником, с плитой, с vid na more
Киркконумми, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€630,000
Realting.com
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