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Квартиры в Киркконумми, Финляндия

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Киркконумми, Финляндия
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Киркконумми, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€119,000
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Киркконумми, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Киркконумми, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 6/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€202,900
Квартира 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Киркконумми, Финляндия
Квартира 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Киркконумми, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€199,000
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