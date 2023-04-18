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Купить дом с видом на море в Центральная Финляндия, Финляндия

1 объект найдено
Домв Турку, Финляндия
Дом
Турку, Финляндия
350 м²
€ 1,450,000
Финляндия г.Турку &nbsp; Новая усадьба на море &nbsp; Новая ус…

Параметры недвижимости в Центральная Финляндия, Финляндия

с видом на озеро
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