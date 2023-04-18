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Купить дом в Район Центральная Карелия, Финляндия

Китеэ
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Кесялахти
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3 объекта найдено
Таунхаусв Китеэ, Финляндия
Таунхаус
Китеэ, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Домв Китеэ, Финляндия
Дом
Китеэ, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Пре…
Дом 2 спальнив Кесялахти, Финляндия
Дом 2 спальни
Кесялахти, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 39,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Район Центральная Карелия, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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