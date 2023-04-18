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Купить квартиру в Район Центральная Карелия, Финляндия

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Параметры недвижимости в Район Центральная Карелия, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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