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Жильё в Кесялахти, Финляндия

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Кесялахти, Финляндия
Дом 2 спальни
Кесялахти, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 39,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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