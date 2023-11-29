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Дома в Керава, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Керава, Финляндия
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Керава, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€359,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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