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Дома в Кемпеле, Финляндия

6 объектов найдено
Дом 6 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Кемпеле, Финляндия
Дом 6 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Кемпеле, Финляндия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€169,000
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемпеле, Финляндия
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемпеле, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€445,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемпеле, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемпеле, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€365,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемпеле, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемпеле, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€398,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемпеле, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемпеле, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€419,000
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Кемпеле, Финляндия
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Кемпеле, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€119,000
Realting.com
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