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Купить квартиру в Кемпеле, Финляндия

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Кемпеле, Финляндия
Квартира 1 спальня
Кемпеле, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 104,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Кемпеле, Финляндия
Квартира 1 спальня
Кемпеле, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 104,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Кемпеле, Финляндия
Квартира 2 спальни
Кемпеле, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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