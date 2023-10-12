Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Кеминмаа

Жильё возле озера в Кеминмаа, Финляндия

квартиры
5
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кеминмаа, Финляндия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кеминмаа, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€233,200
Realting.com
Перейти