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Виллы в Кемиярви, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемиярви, Финляндия
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
Продается вилла в Кетовааре, Кемиярви! В этом коттедже четыре спальни, просторная гостиная и…
€259,000
в месяц
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