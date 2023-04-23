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Жильё возле озера в Kemi-Tornion seutukunta, Финляндия

Кеми
26
Торнио
18
Тервола
4
Кеминмаа
3
Симо
2
Karunki
1
1 объект найдено
Квартира 54 спальни в Торнио, Финляндия
Квартира 54 спальни
Торнио, Финляндия
82 Количество комнат 28 ванных комнат 1 700 м² 4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Kemi-Tornion seutukunta, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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