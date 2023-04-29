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Дома возле озера в Kemi-Tornion seutukunta, Финляндия

Торнио
8
Тервола
5
Кеминмаа
3
Кеми
2
Симо
2
Karunki
1
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Тервола, Финляндия
Дом 4 спальни
Тервола, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Kemi-Tornion seutukunta, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитная
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