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Коттеджи возле озера в Kemi-Tornion seutukunta, Финляндия

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Параметры недвижимости в Kemi-Tornion seutukunta, Финляндия

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