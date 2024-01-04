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Квартиры в Кауниайнен, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Кауниайнен, Финляндия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Кауниайнен, Финляндия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€485,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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