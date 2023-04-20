Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии
  5. Sydoesterbotten
  6. Каскинен
  7. Квартиры

Купить квартиру в Каскинен, Финляндия

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 10 спаленв Talma, Финляндия
Дом 10 спален
Talma, Финляндия
15 Количество комнат 4 ванных комнат 1 550 м² 2/2 Этаж
€ 488,784
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Юука, Финляндия
Таунхаус
Юука, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 2 спальнив Karhula, Финляндия
Квартира 2 спальни
Karhula, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 3/3 Этаж
€ 52,657
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Lukkoila, Финляндия
Квартира
Lukkoila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Четырехко…
Квартирав Хейнявеси, Финляндия
Квартира
Хейнявеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира 3 спальнив Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Квартира 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 1/2 Этаж
€ 49,377
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Лемпяаля, Финляндия
Дом 4 спальни
Лемпяаля, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м² 1/1 Этаж
€ 421,254
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Siikava, Финляндия
Таунхаус
Siikava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Од…
Квартирав Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Покупаете, получаете визу на всех членов семьи и спокойно катаетесь в Финляндию и по всей Ев…
Таунхаусв Лаппаярви, Финляндия
Таунхаус
Лаппаярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Фискарс, Финляндия
Квартира
Фискарс, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 3 спальнив Mihari, Финляндия
Дом 3 спальни
Mihari, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² 1/2 Этаж
€ 269,803
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
Перейти