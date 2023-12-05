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Жильё в Карккила, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Карккила, Финляндия
Дом 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Карккила, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€79,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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