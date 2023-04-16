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Купить недвижимость в Канта-Хяме, Финляндия

Forssan seutukunta
12
Haemeenlinnan seutukunta
9
Хумппила
7
Форсса
5
Riihimaeen seutukunta
4
Рийхимяки
3
Хямеэнлинна
3
Hauho
2
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25 объектов найдено
Квартирав Форсса, Финляндия
Квартира
Форсса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Хумппила, Финляндия
Квартира
Хумппила, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартирав Хумппила, Финляндия
Квартира
Хумппила, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартирав Syvaenoja, Финляндия
Квартира
Syvaenoja, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Янаккала, Финляндия
Квартира
Янаккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Янаккала, Финляндия
Квартира
Янаккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Рийхимяки, Финляндия
Квартира
Рийхимяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Дом 3 спальнив Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 1/2 Этаж
€ 264,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Хумппила, Финляндия
Квартира
Хумппила, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартирав Paavolankulma, Финляндия
Квартира
Paavolankulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Pekola, Финляндия
Квартира
Pekola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Хумппила, Финляндия
Квартира
Хумппила, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Таунхаусв Хумппила, Финляндия
Таунхаус
Хумппила, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Рийхимяки, Финляндия
Квартира
Рийхимяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Lunttila, Финляндия
Квартира
Lunttila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Хумппила, Финляндия
Квартира
Хумппила, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Tuittula, Финляндия
Квартира
Tuittula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Хумппила, Финляндия
Квартира
Хумппила, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Коттедж 1 спальняв Kotkajaervi, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Kotkajaervi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 325,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Tuittula, Финляндия
Квартира
Tuittula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Lunttila, Финляндия
Квартира
Lunttila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Рийхимяки, Финляндия
Квартира
Рийхимяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Форсса, Финляндия
Квартира
Форсса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноко…
Квартирав Lunttila, Финляндия
Квартира
Lunttila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 2 спальнив Torvoila, Финляндия
Дом 2 спальни
Torvoila, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 1/1 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Канта-Хяме, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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