Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Каннус
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Каннус, Финляндия

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж в Руоколахти, Финляндия
Коттедж
Руоколахти, Финляндия
Предлагаем к продаже два коттеджа “Karhu” и “Oravala” на собственном берегу чистейшего и рыб…
Цена по запросу
Квартира в Варкаус, Финляндия
Квартира
Варкаус, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Квартира 1 комната с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Хювинкяа, Финляндия
Квартира 1 комната с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Хювинкяа, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€48,961
Дом с сауной в Турку, Финляндия
Дом с сауной
Турку, Финляндия
Площадь 120 м²
юго-западная Финляндия 168 км от Хельсинки   Новый коттедж на остр…
€1,21 млн
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Бол…
Цена по запросу
Таунхаус в Палтамо, Финляндия
Таунхаус
Палтамо, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Район Йоэнсуу, Финляндия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€253,922
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Стильный бетонный двухквартирный дом с низким энергопотреблением класса энергопотребления! О…
€544,057
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Че…
Цена по запросу
Квартира в Хамина, Финляндия
Квартира
Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Цена по запросу
Квартира в Пиексямяки, Финляндия
Квартира
Пиексямяки, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухко…
Цена по запросу
Квартира в Porin seutukunta, Финляндия
Квартира
Porin seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти