Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Восточной Финляндии
  5. Mikkelin seutukunta
  6. Кангасниеми
  7. Дома

Дома в Кангасниеми, Финляндия

2 объекта найдено
Коттедж в Кангасниеми, Финляндия
Коттедж
Кангасниеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! На …
Дом 3 спальни в Кангасниеми, Финляндия
Дом 3 спальни
Кангасниеми, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м² 2/2 Этаж
€ 379,000
Дом площадью - 206м2 для отдыха или постоянного проживания в Луусниеми, администрация г.Канг…
Realting.com
Перейти