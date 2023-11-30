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Квартиры в Кангасала, Финляндия

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кангасала, Финляндия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кангасала, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€219,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кангасала, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кангасала, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€117,750
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кангасала, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кангасала, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€319,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира в Кангасала, Финляндия
Квартира
Кангасала, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Цена по запросу
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Квартира в Кангасала, Финляндия
Квартира
Кангасала, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
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