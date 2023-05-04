Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Северной Финляндии
  5. Ylivieskan seutukunta
  6. Калайоки
  7. Дома

Дома в Калайоки, Финляндия

1 объект найдено
Дом 8 спален в Mehtaekylae, Финляндия
Дом 8 спален
Mehtaekylae, Финляндия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Этаж 1/2
€ 230,000
Realting.com
Перейти