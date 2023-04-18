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Купить квартиру в Каяани, Финляндия

Otanmaeki
2
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4 объекта найдено
Квартирав Kajaanin seutukunta, Финляндия
Квартира
Kajaanin seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Otanmaeki, Финляндия
Квартира
Otanmaeki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартирав Kajaanin seutukunta, Финляндия
Квартира
Kajaanin seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Otanmaeki, Финляндия
Квартира
Otanmaeki, Финляндия
Цена по запросу
Покупаете, получаете визу на всех членов семьи и спокойно катаетесь в Финляндию и по всей Ев…

Параметры недвижимости в Каяани, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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