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Дома в Каарина, Финляндия

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Каарина, Финляндия
Дом 2 спальни
Каарина, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 1/3 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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