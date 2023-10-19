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Дома в Ювяскюля, Финляндия

9 объектов найдено
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€335,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€219,900
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€249,000
Дом 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€338,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€285,000
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€189,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€237,000
Дом 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Дом 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€349,000
Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€85,000

Параметры недвижимости в Ювяскюля, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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