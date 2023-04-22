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Квартиры в Ювяскюля, Финляндия

Korpilahti
1
Tikkakoski
1
Квартира В архив
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6 объектов найдено
Квартира в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 комната в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 5/8 Этаж
€ 99,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Квартира
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Tikkakoski, Финляндия
Квартира
Tikkakoski, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Korpilahti, Финляндия
Квартира
Korpilahti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…

Параметры недвижимости в Ювяскюля, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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